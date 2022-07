Wie volgt Boris Johnson op als premier van Verenigd Koninkrijk? Deze vrouwen en mannen maken veel kans

Het was Sajid Javid die begin deze week het vuur aan de lont stak. Dinsdag stapte hij op als minister van Volksgezondheid, samen met minister van Financiën Rishi Sunak (eveneens een kanshebber op het premierschap, zie hieronder). Het ontslag van de twee zwaargewichten mondde uit in bijna 60 ministers, onderministers en staatssecretarissen die er eveneens de brui aan gaven.

Javid is geen onbekende in de Britse politiek: onder voormalig premier Theresa May was hij al minister van Binnenlandse Zaken, in 2019 dong hij al mee naar het leiderschap van de Conservatieve Partij - hij eindigde bij de laatste vier - en tot 2020 was hij Johnsons minister van Financiën. Hij trad na zes maanden af omdat hij weigerde enkele van zijn adviseurs te ontslaan.

In 2021 nam Javid de rol van minister van Volksgezondheid op zich. Onder zijn bewind verschoof de aanpak van de coronacrisis van massabeperkingen naar individuele verantwoordelijkheid. Hij stapte begin deze week uit de regering omdat hij niet langer vertrouwen had in de premier. "De situatie zal niet veranderen onder uw leiderschap, en u heeft daardoor ook mijn vertrouwen verloren", richtte hij zich in zijn ontslagbrief aan Johnson.

Javid steekt niet onder stoelen of banken dat hij fan is van Margaret Tatcher - naar verluidt hangt er een portret van de eerste vrouwelijke premier in zijn kantoor.