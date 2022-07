75 pas geplante scheuten op domein Natuurpunt in Vilvoorde omgemaaid

Het gemaaide perceel is onderdeel van een groter geheel, legt Janssens uit. "De natuur aan het Floordambos meer ruimte te geven. We merken zelfs dat dieren als kikkers en reeën al de weg naar hier hebben gevonden. We hopen dit zo snel mogelijk te kunnen herstellen."

In de hoop de uitvoerder van het gemaaide perceel te vinden, heeft Natuurpunt contact opgenomen met de stad Vilvoorde, die instaat voor het maaien van de bermen. "We hopen dat ze samen met ons naar een oplossing zoeken. Eén plant kost 1 euro, dat is niet veel, maar het is niet de bedoeling dat we steeds opnieuw moeten aanplanten."