Plafond van gemeenteraadszaal in Lichtervelde stort in, vijf minuten na einde van een vergadering

Kort voor het plafond naar beneden kwam, hield de gemeente nog een vergadering in de gemeenteraadszaal. Bij de vergadering waren 7 mensen aanwezig, onder wie burgemeester Ria Pattyn (CD&V). "Tijdens de vergadering hoorden we al een vreemd geluid. We dachten eerst dat een vrachtwagen tegen het gemeentehuis was gereden, maar uiteindelijk zagen we niets en hebben we de vergadering voortgezet", vertelt de burgemeester.