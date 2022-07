Vladimir Poetin dreigt en daagt uit: "Iedereen moet weten dat Rusland zelfs nog niet echt begonnen is in Oekraïne"

De Amerikanen zijn volgens Poetin de belangrijkste spelers in het conflict van het Westen tegen Moskou. Volgens de president hebben zij op de oorlog in Oekraïne aangestuurd. Tegelijk ziet hij het juist als zijn eigen verdienste dat hij een bres heeft geslagen in de Amerikaanse wereldorde.

"Als die Westerse landen een conflict wilden uitlokken om ook de strijd tegen Rusland naar een nieuw stadium te voeren, een nieuw stadium van het bedwingen van ons land, dan kunnen we zeggen dat ze daar in zekere mate in gelukt zijn. Er is een oorlog uitgebroken, er zijn sancties geïntroduceerd. In normale omstandigheden was dat waarschijnlijk niet gelukt."

"Maar ik wil daarbij iets zeggen. Ze hadden moeten begrijpen dat ze reeds begonnen te verliezen vanaf het begin van onze speciale operatie, want dat betekende een radicale breuk in de wereldorde onder leiding van de VS. Het is het begin van een overgang van het liberaal-globalistische Amerikaanse egocentrisme naar een echte multipolaire wereld."