PVDA deelt gratis tickets uit voor Waterbus in Antwerpen tegen stijgende prijs: tickets van 3 naar 4 euro

De Waterbus vaart tussen Lillo en Hemiksem en stopt in totaal op 8 verschillende plaatsen. Het is de eerste keer dat de prijzen van de Waterbus stijgen sinds de bus 5 jaar geleden is beginnen te varen. "Op dit moment stijgen de prijzen voor iedereen. In veel steden in Europa kiezen ze ervoor om het openbaar vervoer net goedkoper te maken omdat je op die manier een alternatief kan bieden aan mensen die het al moeilijk hebben", zegt D'Haese.

Bovendien ziet de partij het als een goede oplossing voor de mobiliteitsknoop die er in Antwerpen is. Zo kunnen files via de Waterbus beter omzeild worden. "Het water is er, je moet de boten er gewoon op laten varen bij wijze van spreken. En daarom delen we vandaag gratis tickets uit om extra in de verf te zetten dat de Waterbus juist een antwoord moet bieden op de koopkrachtcrisis", besluit D'Haese.