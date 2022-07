Regeringscrisis VK - Derde minister uit kabinet van Johnson neemt ontslag

In zijn ontslagbrief aan Johnson zegt Hart: "Ik had wanhopig gehoopt dat ik kon vermijden deze brief te schrijven, maar helaas lijkt er geen andere optie over te blijven dan terug te treden uit mijn rol als minister voor Wales".

Hij voegt eraan toe: "Mijn collega's hebben zowel privé als in het openbaar hun uiterste best gedaan om u te helpen het schip te keren, maar tot mijn spijt ben ik van mening dat we het punt voorbij zijn waarop dit mogelijk is".

Hart maakte deel uit van de groep ministers die eerder op de dag naar Johnson trokken met de boodschap dat het "tijd is om te vertrekken".