Renovatie aan sterrenrestaurant Carcasse uit Koksijde duurt langer dan voorzien

Carcasse, het sterrenrestaurant van de bekende slager Hendrick Dierendonck in Koksijde, gaat dit weekend nog niet open. Vorige week zondag brak er brand uit in de keuken, maar de herstellingswerken aan het restaurant duren langer dan voorzien. "Gelukkig krijgen we veel steun van lokale bedrijven en bevriende collega's", klinkt het bij chef Timon Michiels.