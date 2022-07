Betalen op Rock Zottegem kan met een persoonlijke QR-tattoo

De organisatoren van Rock Zottegem Kurt De Loor en Pieter De Troyer pakken uit met een nieuwigheid in festivalland. Je zal aan de toog kunnen betalen via een tattoo: “een persoonlijke tattoo die jouw drankbonnetjes bijhoudt. Gedaan met bonnetjes die verloren geraken of een gsm die dienst weigert als je je online bonnetjes wil gebruiken." Het is niet zo dat je je eigen tekening kan kiezen, het is een unieke qr-code die je tijdelijk op je lichaam kan laten zetten en die gescand wordt aan de toog. “Festivalgangers kunnen hun tattoo laten plaatsen aan de stand van Swipedrinks op het festivalterrein. Dat kost één drankbonnetje. Je moet wel vooraf inschrijven om je persoonlijke en tijdelijke tattoo te laten zetten via tattoo@swipedrinks.com.” Betalen via de tattoo is geen verplichting, het kan nog altijd met de klassieke bonnetjes.