Rust keert weer in Oezbekistan na dodelijke etnische rellen

Na een week van hevige protesten waarbij zeker 18 doden en honderden gewonden zijn gevallen, is de rust min of meer teruggekeerd in Karakalpakstan, in het westen van Oezbekistan. De lokale bevolking was op straat gekomen nadat de autoriteiten hadden besloten de autonomie van de verarmde regio op te heffen. Dat plan is intussen geschrapt.