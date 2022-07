"Stranger Things" in het echt: lucht in Amerikaanse staat South Dakota kleurt groen door zeldzaam weerfenomeen

Volgens het Amerikaans meteorologisch instituut NWS (National Weather Service) kan de hemel verkleuren net voor of tijdens het losbreken van een storm. In de krant The New York Times legt meteoroloog Peter Rogers van de NWS uit dat het te maken heeft met hoe het zonlicht inwerkt op deeltjes in de atmosfeer. Het is niet heel ongewoon dat de lucht door een storm paars of zelfs helemaal donker kleurt tijdens de dag, aldus Rogers.