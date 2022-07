Stad Antwerpen roept inwoners op om bewuster met voeding om te gaan via nieuw voedselsplan

Het gaat voornamelijk om bewustwording creëren. “We proberen elke Antwerpenaar nu te overtuigen. We moeten nadenken hoe we met het voedsel omgaan, wat we in onze koelkast stoppen, maar ook wanneer we het eruit halen zodat er minder verspilling is”, zegt Meeuws. “Nadenken over hoe we met zijn allen nog slimmer met ons voedsel kunnen omgaan en op die manier ook het milieu en het klimaat redden.”