Stad Antwerpen schrijft samen met studenten inspiratiegids voor welkomstrituelen voor nieuwe studenten

Het voorbije academiejaar hebben studenten samen met de stad, studentenvoorzieningen, het Antwerpse studentenportaal STAN en projectbegeleider Levuur debatten gevoerd waaruit heel wat interessante inzichten zijn voortgekomen. Die inzichten zijn nu vertaald in een concrete inspiratiegids voor welkomstrituelen. "Het is ons woord dat is weergegeven, met handige tools en alternatieven over hoe je iets leuks kan organiseren dat ook moreel verantwoord blijft", vertelt Kayleigh Meyvis (24), preses van studentenvereniging Aymie van Thomas More Hogeschool.