Zijgevel van jeugdhuis in Hoeselt is voortaan een kunstwerk 

Het Leuvense kunstenaarscollectief Treepack toverde de fel blauwe muur van het jeugdhuis in enkele dagen tijd om tot een echt kunstwerk. "Het werk heet Internal Growth en is een surrealistische interactie van beelden in een vintage stijl", vertelt schepen van Jeugd Yves Croux (Open VLD).

"Onze doelgroep bestaat uit kinderen en jongeren die hun wereldbeeld nog volop vormgeven en aan elk element in de tekening kan je een eigen interpretatie geven", vult jeugdconsulent Steve Jans aan. "Met deze muurschildering willen we de jongeren stimuleren om na te denken en hun verbeelding te gebruiken", zegt Croux. "Want dat kan heel wat goeds opleveren voor de toekomst.”

De muurtekening werd gisteren officieel voorgesteld tijdens de openingsavond van "Terrasse Les Jeunes", een pop-upbar voor jongeren op het ’t Fabrieksplein. Die is elke woensdagavond tijdens de zomervakantie open.