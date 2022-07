Tour Elentrik nieuw straatkunstproject in Rotselaar

Tour Elentrik is het nieuwste kunstenproject in de gemeente Rotselaar. Het is al het derde in de rij. Er zijn al de opeengestapelde containers op de weide van Rock Werchter en het project Tunneltaal, waarbij mensen boodschappen konden achterlaten in een tunnel. Tunneltaal won er zelfs een award mee. Nu gaan professionele kunstenaars electriciteitskasten en een tunnel beschilderen. De tunnel wordt een zeelandschap waardoor het lijkt alsof je in een onderzeeër zit. De kasten zijn verspreid over verschillende woonkernen en zo wil de gemeente inwoners met de buurt en met kunst in contact brengen. In een tweede fase mogen ook de inwoners aan de slag met een tweede reeks electriciteitskasten. Zij kunnen hiervoor een workshop volgen. Dit kunstproject kadert in het beleidsplan van de gemeente dat focust op streetart en jongerencultuur.