Bronnen over vermoorde man in Molenbeek: "Verdachten opgepakt en bekentenissen afgelegd"

Maar toch. Wie op de hoogte was van de delicate situatie waarin Peeters vertoefde, is niet verbaasd over de dramatische wending in dit dossier. Volgens de verschillende bronnen die BRUZZ kon spreken leefde Peeters sinds april 2021 zelfs ondergedoken in Molenbeek. "Jan-Willem groeide op in Overijse, waar hij nog tot vorig jaar woonde, in een appartementje in een gebouw dat zijn grootouders voor een appel en een ei aan een Turkse familie hadden verkocht."