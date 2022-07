Vliegmaatschappij uit Wevelgem organiseert al 30 jaar vluchten voor André Rieu: "Hij is meer dan een klant"

"Zonder Rieu zou ons bedrijf nooit staan waar het nu staat", gaat Ollivier verder. "Hij is ook altijd veel meer dan een klant geweest bij ons. Meer zelfs: hij was cruciaal voor het voortbestaan van ons bedrijf. Hij deed namelijk investeringen bij Luxaviation waardoor we enkele vliegtuigen konden bijkopen."

30 jaar geleden was de luchtvaartmaatschappij nog in handen van het Belgische bedrijf Abelag. In 2013 werd Abelag overgenomen door Luxaviation Belgium, een luchtvaartmaatschappij met hoofdkantoor in Luxemburg.