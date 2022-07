Voorkom een voedselvergiftiging op kamp met deze tips van het Voedselagentschap

Eerst even dit: elke zomer zijn er zo’n 3.000 kampen. Slechts een kleine minderheid daarvan wordt ook effectief getroffen door voedselvergiftiging. Als kinderen en jongeren ziek worden op kamp, is er meestal iets anders aan de hand. Vaak is de boosdoener bijvoorbeeld het norovirus.

Volgens het FAVV was er deze zomer nog geen enkel kamp met voedselvergiftiging. Er leek even een uitbraak op een scoutskamp in Beauraing, maar dat was vals alarm. Toen het FAVV ter plaatse kwam, bleek dat er per ongeluk water uit de rivier als drinkwater was gebruikt.