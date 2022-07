Juni 2022 was op één na warmste juni ooit in Europa, met 1,6 graden warmer dan gemiddeld

Ook wereldwijd was het de voorbije maand warmer dan anders, onder meer door hittegolven in Siberië en grote delen van Azië. In de Japanse hoofdstad Tokio werd het vijf dagen op rij meer dan 35 graden, wat een record is. De Japanse regering vreesde zelfs even voor stroompannes, omdat de Japanners massaal hun airco's lieten draaien. Ook in de Amerikaanse staat Texas zijn er temperatuurrecords gebroken.

In Groenland, Zuid-Amerika (vooral Argentinië), Zuid-Afrika en delen van Australië was het dan weer kouder dan gemiddeld. Wereldwijd was het vorige maand 0,3 graden warmer dan de voorbije jaren in juni. Daarmee zou het toch nog steeds de derde warmste junimaand ooit zijn wereldwijd, na 2019 en 2020.