Vrijdag en zaterdag eerste rode weekend op de Europese wegen, "zwart scenario" in de Rhônevallei

Vorige zaterdag stond daar al één uur file, dit weekend kunnen de wachttijden oplopen tot twee uur of meer en die problemen kunnen tot en met zondag aanhouden. Overigens: ook in noordelijke richting worden door terugkerende vakantiegangers files verwacht. Het is een magere troost voor de toeristen die er deze zomer langs moeten, maar de Zwitserse overheid bouwt momenteel wel degelijk aan een tweede tunnelbuis voor de Gotthard. Die zou in 2029 opengaan.

Al zal dat geen garantie zijn voor een filevrije rit, want jaren geleden al openden de Oostenrijkers een tweede buis in de even beruchte Tauerntunnel naar Slovenië. Daar staat bij druk zomerverkeer nog steeds file omdat de wegbeheerder (terecht) af en toe weggebruikers met verkeerslichten tegenhoudt om gevaarlijke toestanden in de tunnel zelf te vermijden.