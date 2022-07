Chocolade met salmonella van Callebaut in Wieze geeft aan ruim 300 gezinnen een jaar lang groene stroom

Het was geen prettig nieuws voor chocoladeproducent Barry Callebaut in Wieze toen bleek dat er een salmonellabesmetting in het bedrijf was binnengeslopen. Alle chocoladeproducten na 25 juni werden uit voorzorg weggenomen en kwamen niet in de winkels terecht. Maar wat is er intussen gebeurd met al die besmette chocolade? Ander voedsel dat niet meer kan geconsumeerd worden, en bedrijfsrestafval, wordt vaak herwerkt tot veevoeder. Door de salmonellabesmetting was dat in deze geen optie, maar er is een duurzaam alternatief: In biogasinstallaties kan de chocolade door bacteriën vergist worden tot herbruikbare energiebronnen zoals gas en elektriciteit.