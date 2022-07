Wetteren installeert 3 kiosken om info te geven aan toeristen

Christine Paepe prijst Wetteren aan bij toeristen. "We hebben hier veel wandelaars en fietsers, je kan mooi fietsen langs de Schelde." De meeste fietsers en wandelaars komen uit eigen land, "vooral uit West-Vlaanderen en Limburg. Maar de versten kwamen van Australië.Geen idee hoe die in Wetteren terecht kwamen," lacht Christine, "maar ze hebben een mooie tijd gehad." Op de vraag naar wat het mooiste plekje is van Wetteren kan ze niet met 1 plaats antwoorden: "We hebben de Schelde, de stuifduinen, het domein Den Blakken. We zijn een pareltje aan de Schelde."