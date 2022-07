Experts komen met plan om Vlaanderen te beschermen tegen "waterbom": "Het is nu of te laat" 

Om alles wat betreft de waterzekerheid (droogte en overstromingen) te coördineren en te overzien, zou de Vlaamse regering best een "watercommissaris" aanstellen, stellen de experts voor. Die commissaris zou een wettelijk verankerd mandaat moeten hebben, over legislatuurperiodes heen. Verder pleiten de experts ook voor een structurele financiering op lange termijn, via een "waterzekerheidsfonds".

De aanpak van waterveiligheid, zowel qua overvloedige regen als qua droogte, moet systemastisch en versneld worden, vinden de experts. "Anders haalt de klimaatverandering ons in. Het is nu of te laat", klinkt het. Het is nu aan de Vlaamse regering om te bekijken wat ze met de voorstellen van de experts gaat doen.

Ministers Peeters en Demir, die het rapport bestelden, hebben er alvast oren naar. "De beleidsaanbevelingen van de experten maken duidelijk dat verder en sneller investeren in waterbeheersing aan de orde is", reageert Lydia Peeters. "We moeten inderdaad terug ruimte maken voor water", aldus Zuhal Demir. "Dat betekent dat we grootschalige ingrepen zullen moeten doen. Dat doen we vandaag al in de valleien van de Maas en de Demer, maar we moeten er verder werk van maken." Over het budgettaire plaatje, daar kunnen de ministers voorlopig niets over zeggen.