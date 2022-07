15 jonge kankerpatiëntjes kunnen niet langer terecht in UZ Brussel wegens personeelstekort

De jonge patiëntjes worden overgebracht naar verschillende centra. “We hebben afspraken met verschillende centra. Afhankelijk van waar ze wonen, komen ze dus terecht in Brussel, Leuven of Gent. Voor de ouders, de kindjes en de zorgverleners is dit natuurlijk geen plezierige situatie. We zijn daarom ook persoonlijk met elk van hen in gesprek gegaan. We beseffen immers dat de impact groot is. Voor ons staat voorop dat de zorg voor deze kindjes optimaal blijft.”