Een van de veiligste landen ter wereld: waarom het zo uitzonderlijk is dat net in Japan ex-premier neergeschoten wordt 

De strenge wapenwetten hebben als gevolg dat gewelddadige criminaliteit erg zeldzaam is in Japan, wat toch opvallend is voor een land met meer dan 125 miljoen inwoners. Uit een studie van het Institute for Health Metrics and Evaluation blijkt dat Japan slechts 0,06 doden per 100.000 inwoners per jaar telt als gevolg van vuurwapengeweld.

Van alle rijke landen (landen die volgens de Wereldbank een hoog inkomen hebben) met meer dan 10 miljoen inwoners is dat het beste resultaat. De VS scoort daar het slechtst met 4,12 doden per 100.000 inwoners per jaar. Een vergelijking in absolute cijfers: in 2017 werd in Japan 1 persoon vermoord met een vuurwapen, in de Verenigde Staten waren dat er toen 14,414.

Ook België strandt behoorlijk hoog in de lijst. In Europa doen enkel Portugal, Italië en Griekenland het nog slechter.