Ex-premier van Japan Shinzo Abe neergeschoten tijdens campagnespeech

Abe mag verschillende "titels" achter zijn naam schrijven: hij is de jongste premier van Japan, de langstzittende eerste minister in de geschiedenis van het land en de eerste regeringsleider die na de Tweede Wereldoorlog werd geboren. Hij stamt af uit een welgestelde politieke familie, met onder meer een vader die minister van Buitenlandse Zaken was en een oudoom die eveneens de functie van premier bekleedde.

In 2006 werd Abe voor het eerste premier, al was dat van korte duur: twaalf maanden - en een hoop politieke schandalen - later nam hij alweer ontslag. Ook stress en oververmoeidheid zouden bij die beslissing een rol hebben gespeeld: kort na zijn aftreden werd Abe opgenomen in het ziekenhuis.

In 2012 deed hij opnieuw een gooi naar het premierschap, om dit keer tot 2020 de rol van eerste minister in te vullen. Abe staat vooral bekend om zijn zogenoemde "Abenomics"-aanpak, een omstreden economisch beleid waarbij de Japanse munt sterk in waarde daalde, wat net goed nieuws was voor de export. Hij verhoogde ook voor het eerst in jaren de defensie-uitgaven van het land, en speelde een belangrijke rol in het binnenhalen van de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.



In 2020 stapte Abe op wegens gezondheidsredenen. Hij is altijd een belangrijke rol blijven spelen binnen de regerende Liberaal-Democratische Partij (LDP).