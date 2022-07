Alcoholverbod in Westmalle gaat in: geen alcohol meer op straat op vrijdag- en zaterdagavond

Want vanaf dit weekend mag je in een deel van het centrum van Westmalle geen alcohol meer drinken op straat op vrijdag- en zaterdagavond. "We hebben eigenlijk gewoon te weinig cafés in Malle, dat is één van de oorzaken", verklaart Van Looy. "Maar natuurlijk ook de knaldrang en toch een nieuwe realiteit van uitgaan die leidt tot overmatig alcoholgebruik."