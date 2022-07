Ambulance voor prematuurtjes vertrokken uit Assenede naar Chernihiv in Oekraïne

Murre weet van de informatie die hij kreeg van het materniteitsziekenhuis in Oekraïne dat er nog geen enkel prematuur geboren baby is gestorven tijdens deze oorlogsperiode. "Maar voor heel specifieke zorgen moesten ze naar het ziekenhuis in Kiev gaan. Dat is voor hen ongeveer 2 uur rijden. Maar door alle kapotte wegen en bruggen is die rit momenteel 5 uur. Daarom is een goede en stevige ambulance heel noodzakelijk om het transport veilig te laten verlopen."