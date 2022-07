Nieuwe arrestatie in onderzoek naar dubbele moord op Britse journalist en Braziliaanse gids

De politie gelooft dat de dubbele moord mogelijk te maken heeft met illegale visvangst in beschermd gebied. De Britse journalist, die onder meer voor The Guardian en The Washington Post heeft geschreven, werkte aan een boek over de regio en over de illegale visvangst en mijnbouw daar. Ook zijn metgezel Pereira, een expert in inheemse volkeren, heeft in het verleden de illegale visvangst al aangeklaagd.