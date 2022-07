Bal National gaat voor wereldrecord meefluiten op Vossenplein in Brussel

Aan de vooravond van de Belgische feestdag willen ze in Brussel het wereldrecord mee fluiten met een liedje verbreken. Bal National is een volksfeest met optredens in de Marollen op het Vossenplein. Na twee jaar keert het feest terug. Bal National staat dit jaar in het teken van drie bekende overleden Brusselaars: Lange Jojo, oud-burgemeester Freddy Thielemans en Toots Thielemans.