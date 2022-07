Boris Johnson en vrouw Carrie zoeken nieuwe locatie huwelijksfeest na ophef over buitenverblijf Chequers

Chequers, ook wel gekend als Chequers Court, ligt in het Engelse graafschap Buckinghamshire, zo'n dertig kilometer ten noorwesten van Londen. Het landgoed is zo'n 600 hectaren groot. Het herenhuis dateert uit de 16de eeuw.

Eeuwenlang was Chequers eigendom van verschillende Britse adelijke families, tot het na een schenking in 1917 in handen kwam van de Britse overheid. In 1921 werd Chequers het officiële buitenverblijf van de Britse premier. Sindsdien is het voor Britse eerste minister een geliefde plaats om gasten te ontvangen.