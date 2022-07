Brand universiteitsgebouw Antwerpen veroorzaakt door menselijke fout bij dakwerken, bevestigt parket

De brand in een gebouw van de universiteit Antwerpen van eergisteren, in het centrum van de stad, is veroorzaakt door een menselijke fout bij dakwerken. Dat vermoeden, heeft het Antwerpse parket intussen bevestigd, na onderzoek door een branddeskundige. Verzekeringsexperten gaan nu aan de slag om te bekijken hoe groot de schade precies is.