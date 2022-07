CHECK - Nee, dit is niet de zwaarlijvige 'generaal Pavel' die door Poetin uit pensioen zou zijn gehaald om te vechten in Oekraïne

Het verhaal over 'generaal Pavel' verschijnt op 25 juni in het Britse boulevardblad The Daily Star. De krant beweerde exclusieve informatie te hebben ontvangen van een 'hooggeplaatste bron binnen de inlichtingendiensten'. The Daily Star schetst een gedetailleerd portret van 'generaal Pavel'. Hij zou 40 jaar gediend hebben in het Russische leger - onder andere in Afghanistan en Syrië - en zou sinds zijn pensioen in een buitenwijk van Moskou wonen. Vijf maaltijden per dag, doorgespoeld met een fles vodka, zorgden er echter voor dat hij nu 127 kilo weegt.