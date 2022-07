"Doedisnormaal-campagne" vraagt jongeren om niet te vechten als ze op stap gaan in Geel

De Chiro was vragende partij voor de campagne: "Wanneer we een fuif organiseren, zijn we altijd bang dat er gevochten wordt. We hebben het zelf al meegemaakt, dat onze vrienden in elkaar worden geslagen. Dat was in mijn jeugd nog niet zo, maar nu komt agressie in het uitgaansleven almaar vaker voor. We hebben sowieso security rondlopen op onze fuiven maar we hopen dat deze campagne de jeugd wakker schudt en dat ze gaan nadenken over hun daden", zegt chiroleider Jonas Proost.