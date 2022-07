Wat wenst Ecolo-covoorzitter Maouane de Vlamingen toe op 11 juli? "De Vlaamse culturele erfenis is belangrijk voor België"

Ik wens hen een mooie feestdag toe. Als Ecolo willen wij graag een positieve boodschap brengen. De Vlaamse culturele erfenis is belangrijk voor België. Daarom vinden wij als partij dat Nederlands verplicht moet worden als tweede taal in het onderwijs in Wallonië. Zoals dat nu al in Brussel bestaat. Als je de taal beter begrijpt, begrijp je ook beter de cultuur en de geschiedenis van een gemeenschap.

Mijn familie is nauw verbonden met Vlaanderen. Mijn ouders hebben elkaar ontmoet in Antwerpen en een groot deel van mijn familie is Nederlandstalig. Ik woon in Brussel, maar heb veel familie wonen in Antwerpen, in Mechelen, in Ronse en in Denderleeuw. Persoonlijk heb ik veel meer banden met Vlaanderen dan met Wallonië.

Erg veel Vlaamse kunstenaars ken ik niet, maar ik heb een boon voor Axelle Red, en voor Arno. Voor mij is Arno een echte Belg. Hij is Oostendenaar, maar ook Brusselaar. En hij zingt ook in het Frans, met dat speciale accent van hem.