ESA en NASA veroordelen Russische propaganda vanuit het internationaal ruimtestation: "Onaanvaardbaar"

"Bevrijdingsdag van de Volksrepubliek Loegansk! We vieren feest, zowel op aarde als in de ruimte." Zo luidde het onderschrift bij twee foto's die het Russische ruimtevaartagentschap Roskomos maandag had gepost op de berichtenapp Telegram.

Op de foto: de drie kosmonauten die momenteel aan boord zijn van het ISS, met in hun handen de vlaggen van de zelfverklaarde Volksrepublieken Loegansk en Donetsk. De foto kwam er naar aanleiding van de terugtrekking van de Oekraïense troepen uit de stad Lisitsjansk vorig weekend. Daarmee was de laatste stad uit de provincie Loegansk in handen van de Russen gevallen. Om de provincie Donetsk wordt nog zwaar gevochten.