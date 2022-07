Honderden mensen geëvacueerd na bosbranden in het zuiden van Frankrijk

Donderdag braken meerdere bosbranden uit in de departementen Gard en Bouches-du-Rhône, in het zuiden van Frankrijk. In de gemeente Bordezac, in het natuurgebied de Cevennen, hebben zo’n honderd mensen hun huis moeten verlaten in de nacht van donderdag op vrijdag. Dicht bij Arles, een stad langs de Rhône, zijn acht huizen door de brand getroffen. Daarnaast hebben ook verschillende bedrijfsgebouwen en voertuigen grote schade opgelopen.

In totaal proberen ongeveer 700 brandweermensen en een tiental blusvliegtuigen de verschillende vuurhaarden in toom te houden, met wisselend succes. In de Gard zijn ze daar voorlopig in geslaagd, aldus de prefectuur. "Het vuur ging de hele nacht door en is nog steeds niet onder controle, maar de situatie is nu gunstiger." Toch blijft voorzichtigheid geboden, aangezien er ook voortdurend meldingen binnenkomen van nieuwe branden.