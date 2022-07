Tessenderlo doet bod op Picanol: nieuwe poging om beide bedrijven te fuseren

De deal moet de groepsstructuur van beide bedrijven eenvoudiger en transparanter maken. In de nieuwe constellatie wordt Picanol een bedrijfseenheid van Tessenderlo Group. Zo ontstaat één industriële groep met één beursnotering. Bij de plannen eind 2015 was nog sprake van een behoud van een dubbele notering, waarvan één voor een holding met belang in de fusie-entiteit.

Het fusiebedrijf zou zowat 2,7 miljard euro omzet draaien, goed voor een aangepast ebitda-winst (winst voor belastingen, intresten, waardeverminderingen en afschrijvingen) van meer dan 430 miljoen euro (cijfers 2021). Het bedrijf zou meer dan 7.000 werknemers tellen en actief zijn in meer dan honderd landen.

Via de beoogde samensmelting, moeten overnames en investeringen gemakkelijker te realiseren zijn. De bestaande aandeelhouders van beide bedrijven zullen rechtstreeks in elk nieuw project kunnen participeren, zonder dat zich de vraag stelt welke groep welk nieuw project realiseert.

Na de aankondiging vanmorgen, is het aandeel van beide bedrijven voorlopig geschorst op de Brusselse beurs.