Jaarfactuur voor nieuw gascontract stijgt in juli naar hoogste niveau ooit

De stijging komt er na enkele maanden van dalingen en ondanks de btw-verlaging op aardgas. De cijfers houden enkel rekening met wie zich in juli op de commerciële markt moet begeven. Het gaat om de geschatte jaarprijs van juli 2022 tot en met juni 2023. Wie een sociaal tarief heeft, betaalt bijvoorbeeld veel minder.

Ook voor elektriciteit gaat de prijs na enkele maanden van dalingen opnieuw omhoog. De geschatte jaarprijs voor een gemiddeld gezin dat zich in juli op de commerciële markt moet begeven stijgt naar 1.633,40 euro, tegen 1.552,39 euro in juni. Het gaat om de hoogste geschatte jaarfactuur sinds april. De stijging van de stroomfactuur is eveneens een gevolg van het duurder worden van elektriciteit op de groothandelsmarkt, in lijn met de gasprijzen.