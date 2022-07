Gerecht onderzoekt twee diefstallen met geweld in Lennik

"Eind vorige week werd een vrouw brutaal overvallen op de markt van Lennik", zegt commissaris Glenn Deherder van de politiezone Pajottenland. "Het slachtoffer werd bedreigd met een mes en liep daarbij ook verwondingen op. De recherche is volop bezig met de identificatie van de daders. Daarom werd een BIN-bericht uitgestuurd om na te gaan of iemand iets gezien heeft van de overval. Alle info is welkom bij de lokale politiezone Pajottenland", zegt commissaris Deherder.

Intussen wordt ook onderzocht of er een verband is met eerdere feiten. "Enkele dagen voordien vond ook een brutale overval plaats in Eizeringen", vertelt de commissaris. "Daarbij werd een gsm gestolen. Het zou om dezelfde daders kunnen gaan. Hierbij verplaatsen ze zich wel met een scooter.

Vorige maand vond er nog een home-invasion plaats bij twee bejaarden in Lennik. Ook naar deze daders wordt nog gezocht. Voorlopig gaat de politie niet uit van een link met de recente overvallen.