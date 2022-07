Insectenhotel van 11 meter lang op begraafplaats Ruggeveld in Deurne: "Grootste van het land"

Vandaag is "het grootste insectenhotel van het land" geopend op de begraafplaats Ruggeveld in Deurne. De stad Antwerpen bouwde het hotel in eigen beheer, maar riep voor de inrichting de hulp in van Natuurpunt. "Eigenlijk is het een 5-sterrenhotel. Je hebt vakken met bamboe, boomschors, dennenappels ... Er is van alles wat, omdat alle insecten hun eigen voorkeur hebben. Dus we hopen dat ons luxehotel hen gaat aanspreken", zegt Els Van Doesburg (N-VA), schepen van groen en dierenwelzijn.