Jacob Smitsmuseum in Mol breidt uit: "Nieuwe ontvangstruimte en depot om schilderijen in te bewaren"

Jacob Smits is een kunstschilder die zo'n 100 jaar geleden leefde, hij werd geboren in Rotterdam in 1855 maar vestigde zich in 1888 definitief in Mol, waar hij in 1928 ook overleed. Jacob Smits is bekend voor zijn schilderijen van Kempische taferelen. Over zes jaar is het 100 jaar geleden dat hij overleed: "Daar willen we een herdenkingsjaar van maken", zegt Ceunen.