Kerkplein in Zonhoven wordt heraangelegd: groener, veiliger en beter bereikbaar

De werken worden uitgevoerd in 2023 en 2024. In diezelfde periode worden ook drie andere projecten in de dorpskern afgewerkt, namelijk het openleggen van de Roosterbeek met de aanleg van een nieuw fietspad tussen kerk en gemeentehuis, de trage verbinding ter hoogte van Achter de Hoven (in de volksmond ook wel “Kattepeke” genoemd) en de nieuwe site “De Kwint”.