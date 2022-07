Klokkenraadsel in Sint-Gillis-Waas: wijzers op kerktoren lopen een uur voor, maar klok zelf luidt juist

Wie zich laat leiden door het uur op de toren van de kerk van Sint-Gillis-Waas, is de laatste tijd wellicht overal een uur te vroeg. "Geen idee hoe dat komt", reageert pastoor Marc Van Steen.

Al is het niet de eerste keer dat de wijzers een ander uur aangeven. "De wijzers zouden wel eens op hol beginnen slaan na een blikseminslag. Of soms staan ze dan volledig stil. Maar ze hebben eigenlijk nog nooit voorgelopen. Het is eens iets anders. Het is opmerkelijk dat de kerk nu plots voorloopt op iedereen", lacht Van Steen.