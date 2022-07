Libanon werkt aan plan om maar liefst 1,5 miljoen vluchtelingen naar Syrië terug te sturen

De UNHCR ziet de plannen helemaal niet zitten. In een verklaring liet de organisatie weten dat ze niet betrokken is, waarbij ze de regering meteen opriep om de fundamentele rechten van alle vluchtelingen op een vrijwillige terugkeer te respecteren. Zo’n gedwongen terugkeer brengt de vluchtelingen volgens de VN in gevaar. Sinds 2016 zouden er naar schatting al bijna 70.000 Syriërs “vrijwillig” zijn teruggekeerd en dat was lang niet altijd veilig.

Mensenrechtenorganisaties hebben melding gemaakt van willekeurige opsluiting, ontvoeringen en schendingen van de mensenrechten. Los daarvan is het maar de vraag of het compleet stukgeschoten en armlastige Syrië de vluchtelingen weer kan opvangen. In een reactie op de aankondiging van de Libanese regering noemde Human Rights Watch de plannen "onveilig en onwettelijk".