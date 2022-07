Limburgse mijngemeenten doen in Verenigd Koninkrijk inspiratie op over opwaardering tuinwijken

In de 21ste eeuw staan de tuinwijken in de verschillende landen voor gelijkaardige uitdagingen: om te beginnen is door de jaren heen het oorspronkelijke ontwerp van de wijken vaak verloren gegaan. Het model staat ook onder druk door klimaatverandering, verstedelijking en verharding. Maar volgens Greetje Vandekerckhove, erfgoedcoördinator van Regionaal Landschap Kempen en Maasland zijn de tuinwijken nog altijd wijken van de toekomst. "We willen de wijken nieuw leven inblazen door in de eerste plaats de eigenaars van de huizen zelf te betrekken. We zien in nieuwbouwwijken overal in Europa, dat met oog op het klimaatvraagstuk sterk wordt ingezet op verduurzaming, vergroening, energetische innovaties enzovoort. Ook de Limburgse tuinwijken zullen die stappen moeten zetten, de uitdaging zal zijn om klimaatadaptatie en respect voor erfgoed hand in hand te laten gaan," zegt Greetje Vandekerckhove.