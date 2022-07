Mechelen krijgt een Herman de Coninck-brug: "De dichter werd in Mechelen geboren en bracht hier zijn jeugd door"

Herman de Coninck werd in 1944 geboren in Mechelen, hij bracht er zijn jeugd door. Hij woonde vroeger met zijn ouders in de buurt van de Plaisancebrug in Mechelen. Later verhuisde hij naar Zurenborg in Antwerpen. De Coninck overleed in 1997 aan een hartstilstand in Portugal. Hij staat bekend als “de man die zijn volk poëzie leerde lezen."