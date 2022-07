Moeder uit Glabbeek op zoek naar zwembadliefde van zoon: "Toen hij haar wou spreken, was ze weg"

Mama aarzelde niet en zette meteen een zoekactie op poten om het meisje te vinden. Eerst via een oproep op sociale media, vandaag via een oproep in het ochtendprogramma van Radio 2. "Het meisje dat we zoeken was afgelopen maandag in het zwembad van Tienen tussen 15.00u en 18.00u", vertelt Cindy. "Ze was daar met jonger meisje, vermoedelijk haar zusje, of een vriendinnetje. Naar het schijnt, heeft mijn zoon veel oogcontact gehad met haar. Maar wanneer hij haar wou aanspreken, ging ze uit het zwembad, en was ze weg."