Elon Musk blaast deal om Twitter te kopen af

Op 13 mei liet Elon Musk al weten dat hij de pauzeknop van de overname indrukt. Hij had cijfers opgevraagd over het aantal échte gebruikers op het platform. Op Twitter zei hij dat hij "in afwachting van details die de berekening ondersteunen dat valse profielen effectief minder dan 5 procent van alle gebruikers uitmaken", de deal tijdelijk on hold zette.