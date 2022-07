Mysterie ontrafeld: Werd de Meetjeslandse volkssport "krulbollen" ooit gespeeld op leven en dood?

De sport is ontstaan in de 19de eeuw. Het wordt vooral gespeeld in het Meetjesland, de regio tussen Gent en Brugge. Vroeger was het enorm populair, nu zijn er nog een tiental clubs in Meetjesland waar je de sport kan beoefenen. Het heeft heel wat gelijkenissen met petanque. Het zijn allebei cafésporten die in groep worden gespeeld. Bij petanque moet je je bal zo dicht mogelijk bij het kleine balletje krijgen, bij krulbol moet je je schijf zo dicht mogelijk bij de staak krijgen. Ook de manier van punten tellen is hetzelfde.