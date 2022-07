Mysteries ontrafeld: Wie was Maria Butterbille?

Langs de Frans-Belgische grens werd decennialang een kat-en-muisspel gespeeld tussen smokkelaars en douaniers. Sommige smokkelaars - of blauwers - waren zo goed dat ze levende legendes werden in de grensstreek. Zo was er Maria Butterbille. Radio 2 zocht uit wie zij was en hoe ze aan haar bijnaam kwam. Bestond ze echt of was ze een legende?